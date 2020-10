CDU fordert mehr Polizei zur Überwachung von Corona-Regeln

Zwei Polizisten stehen beieinander. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die CDU im niedersächsischen Landtag fordert nach einem Zeitungsbericht einen verstärkten Einsatz der Polizei zur Kontrolle der Corona-Auflagen. «Ich wünsche mir, dass die Polizei flächendeckend dafür sorgt, dass die Bestimmungen der Corona-Verordnung eingehalten werden», sagte Fraktionschef Dirk Toepffer der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» vom Donnerstag. Seiner Ansicht nach gibt es gerade in Städten zu viele Verstöße. Die Polizei müsse wieder mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen.

Der frühere Innenminister Uwe Schünemann (CDU) regte an, die Bereitschaftspolizei zur Kontrolle der Sperrstunde einzusetzen. Das vom Koalitionspartner SPD geführte Innenministerium wies die Unterstellung zurück, die Bereitschaftspolizei sei in der Pandemie unterbeschäftigt. Die Polizistinnen und Polizisten seien durch viele Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen gefordert, sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung. Zudem gebe es vielfältige Einsatzlagen in anderen Bundesländern.