CDU fordert Kinderschutzgesetz für Niedersachsen

Das Leineschloss, Sitz des niedersächsischen Landtags, am Hannah-Arendt-Platz. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) –

Die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag fordert ein eigenes Kinderschutzgesetz des Landes gegen den Missbrauch von Kindern. «Immer und immer wieder werden Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, in der eigenen Familie, im sozialen Umfeld, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in der Schule, im Sportverein. Dagegen muss die Gesellschaft etwas tun», sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sebastian Lechner, der «Braunschweiger Zeitung» (Montagausgabe).

Ein Landeskinderschutzkonzept koste zwar Geld. «Aber das sollte uns der Kinderschutz wert sein. Es gibt kaum etwas Wichtigeres für eine Gesellschaft, als ihre Kinder vor Übergriffen zu schützen», ergänzte Lechner. Sozialminister Andreas Philippi (SPD) müsse endlich handeln.

Mit einem Landeskinderschutzgesetz soll laut CDU insbesondere der Datenaustausch zwischen den beteiligten Behörden und Institutionen geregelt werden, um Missbrauchsfälle schneller zu erkennen und behördenübergreifend behandeln zu können. «Dies gilt auch für die Zusammenarbeit von Kinderärzten und Behörden», erklärte Lechner. Der Bund habe dazu 2021 rechtliche Voraussetzungen geschaffen. Ein interministerieller Arbeitskreis solle ein Konzept erarbeiten.