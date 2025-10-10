CDU fordert im Landtag neues Wolfsmanagement

Hannover (dpa/lni) –

Wie viele Wölfe verträgt das Land? Diese Frage steht am Freitag (ab 9.00 Uhr) im niedersächsischen Landtag zur Debatte. Die CDU fordert ein neues Wolfsmanagement mit Obergrenzen und Abschüssen. Zuletzt hatte eine Serie von Rissen in der Gemeinde Steinau (Landkreis Cuxhaven) für Unruhe gesorgt.

Umweltminister Christian Meyer verweist auf den Bund, der den Ländern laut Koalitionsvertrag ermöglichen soll, «Problemwölfe» rechtssicher und regional differenziert zu entnehmen. «Der Fall in Cuxhaven wäre ein solcher, und wir sind bereit, eine entsprechende Bundesregelung umgehend umzusetzen», sagte der Grünen-Politiker.

Auf der Tagesordnung des Landtags stehen außerdem die Zukunft der Tagesbildungsstätten in Niedersachsen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Wissenschaft.