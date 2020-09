CDU fordert Corona-Warn-App-Empfehlung für Hamburger Schulen

Hamburg (dpa/lno) – Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert, dass die Nutzung der Corona-Warn-App an den weiterführenden Schulen empfohlen wird. Die App sei «ein Erfolgsmodell Made in Germany» und ein wirksames Instrument, um Kontaktketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen, sagte die schulpolitische Sprecherin der Fraktion, Birgit Stöver, der Deutschen Presse-Agentur.

«Damit Schulen keine Infektionsherde werden, sollte die Warn-App gerade an Schulen von jedem genutzt werden», so Stöver. Deshalb fordere ihre Fraktion den Senat in einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung in der kommenden Woche auf, eine Empfehlung zur Nutzung der Corona-Warn-App in allen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 in den Muster-Corona-Hygieneplan aufzunehmen.

Es handele sich um «eine sinnvolle ergänzende und einfach umzusetzende Maßnahme, um die Ansteckungsrate mit Sars-CoV-2 zu reduzieren beziehungsweise auf möglichst niedrigem Niveau stabil zu halten», heißt es in dem Antrag. In Schleswig-Holstein gebe es eine entsprechende Empfehlung, sagte Stöver. «Hier hat Hamburg Nachholbedarf.»