CDU-Bundeschef auf Wahlkampftour in Schleswig-Holstein

Schenefeld (dpa/lno) –

Rund einen Monat vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz zur Unterstützung der Christdemokraten in den Norden gereist. Er besuchte am Dienstag zusammen mit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zunächst in Schenefeld das «European XFEL». Nach einem Rundgang in der Forschungseinrichtung mit dem weltgrößten Freie-Elektronen-Laser im Röntgenbereich (XFEL) wollte der CDU-Vorsitzende bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pinneberg eine Rede halten – ehe er eine weitere Wahlkampfveranstaltung in Norderstedt besuchen wollte.

Beim European XFEL trugen sich Merz und Prien auch ins Gästebuch der Forschungseinrichtung ein. Sie schrieben: «Vielen Dank für die Gastfreundschaft und die interessanten Gespräche. Fantastisch! Viel Erfolg weiterhin!» Schleswig-Holstein wählt am 8. Mai einen neuen Landtag. Umfragen sehen die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther derzeit vorn. Er regiert im Norden seit 2017 mit einer Koalition aus CDU, Grünen und FDP.