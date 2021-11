CDU: Bessere Erste-Hilfe-Ausbildung für Schulbeschäftigte

Birgit Stöver (CDU), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert, die Erste-Hilfe-Ausbildung aller Schulbeschäftigten zu verbessern. Die meisten Lehrkräfte müssten im Gegensatz zur umfangreicheren Ausbildung zum Ersthelfer nur eine abgespeckte Qualifikation nachweisen, sagte die bildungspolitische Fraktionssprecherin Birgit Stöver am Donnerstag. An 106 Schulen gibt es demnach überhaupt keine zertifizierten Ersthelfer. Die Kenntnisse würden außerdem nicht oft genug aufgefrischt. Die CDU-Fraktion will daher in der kommenden Woche in der Bürgerschaft beantragen, alle Schulbeschäftigten der Hansestadt zu Ersthelfern auszubilden. «Wenn es zum Ernstfall kommt, zählt jede Minute», sagte Stöver.

Antrag der CDU-Fraktion