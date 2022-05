CDU berät über Ergebnisse der Sondierungsgespräche

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Aus für eine neue Jamaika-Koalition berät die CDU am Montagabend (19.00 Uhr) über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Danach will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verkünden, mit welchem der beiden bisherigen Partner er über eine neue Landesregierung reden will. Viele Beobachter erwarten, dass die Union den ebenfalls stark abgeschnittenen Grünen den Vorzug gibt. In der Partei gibt es aber auch viele Befürworter für ein Bündnis mit der FDP.

Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Mai mit 43,4 Prozent überraschend klar gewonnen, die absolute Mehrheit im Landtag nur um ein Mandat verfehlt. Mit jeder der anderen Landtagsfraktionen würde die CDU zusammen über eine breite Mehrheit verfügen. Mit den Grünen reichte es dank Zweidrittel-Mehrheit sogar für Verfassungsänderungen.