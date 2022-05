CDU berät auf Landesausschuss über Wahlsieg im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Nord-CDU will am Mittwochabend (18.00 Uhr) auf einem kleinen Parteitag in Kiel ihren klaren Erfolg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein analysieren. Mit 43,4 Prozent wurde die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther stärkste Kraft. Für den sogenannten Landesausschuss gibt es nach Parteiangaben 94 Delegierte. Nach einer Rede von Regierungschef Günther ist eine Aussprache vorgesehen.

Bereits am Montag hatte Günther für Dienstag kommender Woche Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP vereinbart. Für eine parlamentarische Mehrheit ist nur noch einer der bisherigen Regierungspartner nötig. Günther hat aber die Option einer Neuauflage des Regierungsbündnisses der drei Parteien ausdrücklich offen gelassen.