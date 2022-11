CDU benennt «Gegenspieler» von Rot-Grün

Hannover (dpa/lni) –

Die CDU hat nach ihrer Wahlniederlage in Niedersachsen eine deutliche Abgrenzung von der designierten Landesregierung aus SPD und Grünen angekündigt. Das Ziel sei eine «sachliche, klare, bürgerliche, aber auch prononcierte Opposition», sagte Fraktionschef Sebastian Lechner am Dienstag in Hannover. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Lechner aus.

Die CDU-Fachpolitiker wollen sich als Gegenspieler der Minister positionieren und damit beschäftigen, was man jetzt in den jeweiligen Ministerien besser machen könnte, sagte Lechner. Als stellvertretende Fraktionschefs wurden am Dienstag Ulf Thiele und Veronika Bode gewählt. Neue parlamentarische Geschäftsführerin ist Carina Hermann.

Die neuen Fachsprecher sind Jörn Schepelmann (Wirtschaft), Ulf Thiele (Finanzen), Christian Fühner (Kultus), André Bock (Inneres), Volker Meyer (Soziales), Laura Hopmann (Umwelt), Marco Mohrmann (Agrar), Christian Calderone (Recht und Verfassung), Cindy Lutz (Wissenschaft), Christoph Eilers (Bund und Europa) sowie Veronika Bode (Petitionen). Der bisherige Finanzminister Reinhold Hilbers wurde zum Schatzmeister der Fraktion gewählt.

Als Vizepräsidenten des Landtags schlägt die CDU die bisherige Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und ihren bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Jens Nacke vor.