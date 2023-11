CDU begrüßt Razzia beim IZH: «Verbot kommt endlich voran»

Hamburg (dpa/lno) –

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die bundesweiten Razzien beim Islamischen Zentrum Hamburg und mit ihm verbundenen Einrichtungen begrüßt. Sie zeigten, «dass das schon lange von uns geforderte und dringend notwendige Verbot des IZH jetzt endlich einen wichtigen Schritt vorangekommen ist», sagte Fraktionschef Dennis Thering. Zugleich kritisierte er, dass sich SPD und Grüne lange gegen eine Schließung gesperrt hätten. «Es ist umso tragischer, dass es erst des bestialischen Terrorangriffs der Hamas auf Israel bedurfte, bis Bewegung in die Sache gekommen ist. Ich erwarte, dass die Bundesinnenministerin das IZH jetzt unverzüglich verbietet und schließt», sagte er.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen gemeinsam mit der CDU und den beiden FDP-Abgeordneten in der Bürgerschaft in einem gemeinsamen Antrag eine schnelle Schließung des IZH, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt, gefordert. Auch Linke und AfD fordern die Schließung des Zentrums.