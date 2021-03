CDU begrüßt längeren Lockdown: Und fordert Öffnungskonzepte

Dennis Thering (CDU), Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Für die Hamburger CDU ist die «deutschlandweite Vollbremsung» mit einem verschärften Lockdown am Ende eines langen Verhandlungsmarathons «keine Glanzleistung». Zwar sei es grundsätzlich richtig, den Lockdown zu verlängern, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Aber: «Den Lebensmitteleinzelhandel am Tag vor Ostern zu schließen, kann eigentlich nur beschließen, wer lange nicht selbst einkaufen war, denn das Gedränge wird an den anderen Tagen umso größer werden.»

Zudem sei es nun nötig, in Hamburg die Voraussetzungen für ein umfassendes Test- und Schutzkonzept für Öffnungen von Gastronomie, Kultur und Einzelhandel zu schaffen. «Einige Bundesländer setzen für eine bessere Kontaktnachverfolgung bereits auf eine App, die einen automatischen Abgleich mit den Gesundheitsämtern ermöglicht. Hier muss auch der rot-grüne Senat endlich sagen, was Hamburg zur besseren Kontaktnachverfolgung plant.» Außerdem sollten Schüler und Lehrer täglich getestet und bei ausreichend vorhandenem Impfstoff das Impfen rund um die Uhr möglich gemacht werden, sagte Thering weiter.

