CDU: Auch in Bremen härtere Einschränkung zum Jahreswechsel

Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Bremer CDU-Fraktion hat den rot-grün-roten Senat des Bundeslandes aufgefordert, dem Beispiel Niedersachsens zu folgen und die coranabedingten Einschränkungen zum Jahreswechsel zu verschärfen. Die Entscheidung Niedersachsens sei sachgerecht. «Der rot-rot-grüne Senat muss diese Regelung jetzt auch für Bremen übernehmen. Es ergibt keinen Sinn, hier eine Insellösung durchzusetzen», sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp am Donnerstag. Die Zahl der Infektionen sei unverändert hoch, weil die Beschränkungen von einigen nicht ernst genommen und nicht beachtet würden.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Donnerstag im Landtag in Hannover angekündigt, dass die für den Jahreswechsel geplanten Corona-Lockerungen angesichts steigender Infektionszahlen größtenteils zurückgenommen würden. So soll die Kontaktbeschränkung auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf 10 Verwandte zuzüglich Kinder unter 14 Jahre ausgeweitet werden. Danach sollen die strikten Beschränkungen bis zum 10. Januar weiter gelten.