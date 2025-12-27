CCC-Congress dreht sich um Power Cycles

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 16.000 Teilnehmer werden zum 39. Jahreskongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg erwartet. Unter dem Motto «Power Cycles» stehen bis Dienstag beim Chaos Communication Congress im CCH (Congress Centrum Hamburg) eine Fülle von Vorträgen und Workshops an.

«Die Community will in diesem Jahr ganz im Sinne des Mottos „Power Cycles“ sinnieren, wie es nach der anhaltenden Selbstdemontage der Großmächte weitergeht und wo sie als Schockwellenreiter im Strudel zyklisch rotierender Weltordnungen stehen», heißt es in der Einladung des Clubs.

Mehr als 165 Vorträge in drei Tagen

Auf dem Programm finden sich insgesamt 165 Vorträge – teils als nächtliche Veranstaltungen. Der Kongress soll nach Angaben der Veranstalter «in einer anregenden, aber für alle sicheren Umgebung zum Mitdenken und Mitmachen, Hacken und Basteln, Vernetzen und Visionen entwickeln einladen».

Unter anderem soll es darum gehen, wie man «der allgegenwärtigen Resignation vor den aufdringlichen „KI“-Overlords, die den Mächtigen mehr Werkzeuge in die Hand geben wollen, selbstdenkende Menschen aus kreativen Berufen zu verdrängen», begegnen solle. Oder wie sich «lebenswerte digitale Zukünfte» bauen lassen, «wo Menschen mehr Wertschätzung erfahren, die offene Software, Protokolle und Schnittstellen bauen und solidarische Ideen in Technologie umsetzen als aufmerksamkeitsoptimierte Influencer».

CCC sieht sich als größte europäische White-Hat-Hacker-Gruppe

Der Chaos Computer Club ist den Angaben zufolge die größte europäische Vereinigung von sogenannten White-Hat-Hackern. Um Betroffene vor Schaden zu schützen, melden Mitglieder des CCC Schwachstellen in Datensystemen an die Verantwortlichen, damit diese Lücken geschlossen werden.