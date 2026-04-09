«Cats» löst vor 40 Jahren in Hamburg Musical-Boom aus

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg gilt schon lange als Musical-Stadt. Mindestens vier Musik-Theaterstücke laufen meist zeitgleich in der Hansestadt. Den Startschuss für die erfolgreiche Entwicklung dieses Theatergenres hat das Musical «Cats» in den 80er-Jahren gegeben. Das Werk von Andrew Lloyd Webber ist fast genau vor 40 Jahren in Hamburg das erste Mal aufgeführt worden. Am 18. April 1986 feierte «Cats» an der Elbe seine Deutschlandpremiere, wie Stage Entertainment in Hamburg mitteilte.

«Was vor 40 Jahren begann, hat sich zu einem Unterhaltungsformat entwickelt, das alle Menschen begeistern kann – weil das Musical sich keinen Grenzen unterwirft, für jeden Geschmack etwas bereithält und weil es Bekanntes neben Neues stellt», sagte Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland. Ein Beispiel sei das Disney-Musical «Der König der Löwen». Das Stück werde seit 25 Jahren in Hamburg gespielt und habe bereits mehr als 16 Millionen Besuchende angelockt.

Aktuell laufen in der Hansestadt zudem in den Stage-Theatern die Musicals «MJ» über das Leben von Michael Jackson, «Zurück in die Zukunft» und «Tarzan». Im Dezember soll «Der Teufel trägt Prada» Deutschlandpremiere feiern.

Musicals prägen die deutsche Live-Kulturlandschaft und sind längst zur wichtigen Einnahmequelle für Theater und Tourismus geworden. Von den Besucherinnen und Besuchern profitieren auch die Einzelhändler und Hotelbetriebe in der Stadt.