Castor-Transport mit Atommüll unterwegs nach Deutschland

Im Zwischenlager am Standort Isar in Niederaichbach sind Castor-Behälter eingelagert, in denen sich abgebrannte Brennelemente aus den Blöcken I und II des stillgelegten Kernkraftwerkes befinden. Hinzukommen nun sieben Castor-Behälter mit Atomabfällen aus der Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield in Großbritannien. Christopher Mick/BGZ/dpa

Barrow-in-Furness/Niederaichbach (dpa) –

Sieben Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Abfall sind auf dem Weg von Großbritannien nach Deutschland. Ein Spezialschiff habe am Mittwoch den Hafen in Barrow-in-Furness verlassen, teilten die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) in Essen und das britische Unternehmen Sellafield Ltd mit. Die Behälter sollen über einen deutschen Hafen in das Zwischenlager in Niederaichbach (Landkreis Landshut) in Niederbayern gebracht werden.

Die Castor-Behälter sollen vom Hafen aus in Eisenbahnwaggons weitertransportiert werden. Details zur Route des Transportes sowie zum Zeitplan werden laut GNS aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Atomgegner haben Kundgebungen und Mahnwachen angekündigt, etwa für Sonntag in Bremen und für Montag in Göttingen.

Zur Rücknahme des Atomabfalls verpflichtet

Es handelt sich um Atomabfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken im britischen Sellafield übrig geblieben sind. Die Bundesrepublik Deutschland sowie die deutschen Kraftwerksbetreiber haben sich verpflichtet, diesen Abfall zurückzunehmen. Zwischen Deutschland und Großbritannien gibt es eine völkerrechtliche Vereinbarung hierzu.

Umgesetzt wird der Transport von der GNS, die die Castor-Behälter entwickelt hat und herstellt. Für die Absicherung sorgen Angaben der Polizei zufolge Bundespolizei, Bundesbereitschaftspolizei sowie Landespolizei. Auch die Reiterstaffel Berlin soll während des Transportes durch Niederbayern im Einsatz sein.

Das Zwischenlager befindet sich am Standort Isar des ehemaligen Kernkraftwerkes Isar. Dessen Block I ist 2011 abgeschaltet worden, Block II wurde 2023 vom Netz genommen. Aus diesen stillgelegten Blöcken stammten die abgebrannten Brennelemente, die bereits im Zwischenlager Isar in Castor-Behältern gelagert seien, sagte ein Sprecher des Betreibers, der Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ). Nun kommen sieben Castor-Behälter mit Atomabfällen aus Sellafield hinzu.

Wiederaufarbeitung in England und Frankreich

Bis zum Jahr 2005 sei es gängige Praxis gewesen, dass ein Teil der in Deutschland verbrauchten Brennelemente in Wiederaufarbeitungsanlagen nach Frankreich und Großbritannien gebracht wurden, erläuterte die GNS. Diese Praxis wurde von der Bundesregierung 2005 gesetzlich beendet.

Aus Sellafield müssen insgesamt noch 14 Castor-Behälter zurückgenommen werden. Neben den sieben, die an den Standort Isar gehen, sollen sieben weitere nach Brokdorf (Schleswig-Holstein) gebracht werden. Sechs Behälter aus Sellafield waren bereits 2020 in Biblis (Hessen) zwischengelagert worden.

Die Rückführung von Atommüll aus der Wiederaufarbeitungsanlage im französischen La Hague ist den Angaben nach mit dem Transport von vier letzten Castor-Behältern 2024 nach Philippsburg (Baden-Württemberg) abgeschlossen worden. Mehr als 100 Behälter waren zwischen 1995 und 2011 ins Zwischenlager in Gorleben (Niedersachsen) gebracht worden.