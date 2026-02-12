Casper Mortensen verlässt HSV Hamburg im Sommer

Hamburg (dpa/lno) –

Casper Mortensen wird den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg im Sommer verlassen. Wie der Club mitteilte, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 36 Jahre alten Dänen nicht verlängert. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt. Mortensen plant, in seine Heimat zurückzukehren. Über einen neuen Verein wurde bislang nichts bekannt.

Der ehemalige dänische Nationalspieler war zur Saison 2015/16 erstmals nach Hamburg gewechselt. Wegen der Insolvenz der Hanseaten ging es für den Linksaußen danach zunächst zur TSV Hannover-Burgdorf und von dort zum FC Barcelona. Aus Spanien kehrte Mortensen 2021 an die Elbe zurück.

Der Olympiasieger von 2016 und Weltmeister von 2019 wurde mit Hannover und Hamburg Bundesliga-Torschützenkönig. In der laufenden Serie erzielte er bislang 83 Treffer für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen.

In den verbleibenden Spielen will der trickreiche Flügelspieler alles für den Club geben. «Dass ich gehe, ändert meinen Fokus überhaupt nicht. Ich will jedes Spiel gewinnen, ich hasse es zu verlieren», sagte Mortensen. Am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) empfängt der HSVH die SG Flensburg-Handewitt zum Nordduell.