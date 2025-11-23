Casper Mortensen führt Hamburgs Handballer zum Sieg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben ihren Negativlauf durchbrochen. Nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vor 2.992 Zuschauern gegen den HC Erlangen mit 34:26 (16:11) durch. Mit elf Treffern war Casper Mortensen bester Werfer der Hanseaten. Für Erlangen war Andri Mar Runarsson achtmal erfolgreich.

Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten. Bei den Gastgebern aus der Hansestadt fehlte Abwehrchef Einar Olafsson wegen einer Muskelblessur, bei den Franken standen die verletzten Milos Kos und Viggo Kristjansson nicht auf dem Spielberichtsbogen.

Hamburg verteidigt den Vorsprung im zweiten Abschnitt

Hamburg startete stark. Der glänzend aufgelegte Mortensen traf zum 6:2 (19.) in das leere Tor der Erlanger und sorgte so für einen ersten größeren Vorsprung. Den Zwischenspurt der Gäste zum 10:12 (23.) wehrte der HSVH ohne große Mühen ab und zog bis zur Pause wieder auf fünf Treffer davon.

Diesen Abstand verteidigten die Gastgeber in der zweiten Hälfte, die von zahlreichen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten geprägt war. Durch den Heimsieg glichen die Hamburger ihr Punktekonto auf 13:13 Zähler aus und verbesserten sich in der Tabelle auf den neunten Platz.