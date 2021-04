Casino Sylt schließt zum Jahresende

Ein Mann spielt am Automaten im Casino Sylt. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Kiel/Westerland (dpa/lno) – Das nördlichste Casino in Deutschland, die Spielbank in Westerland auf Sylt, stellt zum Ende dieses Jahres den Spielbetrieb ein. Dann läuft der langjährige Mietvertrag für die Räume im Rathaus aus. Ein attraktiver anderer Standort auf der Insel habe sich nicht gefunden, teilte die Spielbank Schleswig-Holstein GmbH am Freitag mit. Die Corona-Situation mit der damit verbundenen Schließung aller Spielbanken habe nichts mit der Entscheidung zu tun, sagte Geschäftsführer Guido Schlütz der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Spielbanken im Norden befinden sich in Flensburg, Kiel, Lübeck und Schenefeld.

