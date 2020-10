Carstensen zu Angriff: «Die Tat ist abscheulich»

Der Eingang der Synagoge in Hamburg ist zu sehen. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Aktuell

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Peter Harry Carstensen (CDU), hat den Angriff vor der Synagoge in Hamburg als abscheuliche Tat bezeichnet. «Es ist nicht tolerierbar, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger auf offener Straße angegriffen werden», sagte der ehemalige Ministerpräsident am Montag. Es sei eine Schande, dass es erneut zu einem schweren antisemitischen Angriff an einem der hohen Feiertage gekommen sei.

Die Gesellschaft müsse klar Haltung gegen jede Form des Antisemitismus beziehen, verlangte Carstensen. «Juden müssen in Deutschland ohne Angst leben können. Dass dies aber leider keine Selbstverständlichkeit ist, wurde uns gestern wieder schmerzlich vor Augen geführt.» Am Sonntagnachmittag war ein junger Mann unmittelbar vor dem Betreten einer Hamburger Synagoge von einem Deutschen mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt worden.

