Carsten Intra gibt Führung von VW Nutzfahrzeuge ab

Hannover (dpa/lni) –

Volkswagen Nutzfahrzeuge bekommt einen neuen Chef. Markenvorstand Carsten Intra werde das Unternehmen Ende Juni im Rahmen einer Altersregelung aus persönlichen Gründen verlassen, teilte der Konzern mit. Nachfolger wird ab 1. Juli Stefan Mecha, bisher Chef der Marke VW in China.

Intra steht seit 2020 an der Spitze der VW-Sparte für leichte Nutzfahrzeuge. Nun geht er mit 53 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand. «Meine Entscheidung hat nichts mit der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge oder den anstehenden Aufgaben zu tun», schrieb Intra selbst im Karrierenetzwerk LinkedIn. «Diese Entscheidung ist rein persönlich, ich habe sie gemeinsam mit meiner Familie getroffen.» Und, so fügte er hinzu: «Ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um die Führung abzugeben.»

Mit Intra verliere Volkswagen einen Manager, den er «auch auf persönlicher Ebene sehr geschätzt habe», sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer, der auch dem VWN-Beirat vorsitzt. Intra habe bei VWN wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, etwa mit dem Start des Elektro-Bullis ID. Buzz und dem Vorstoß beim autonomen Fahren.

Bei VW können Mitarbeiter im Rahmen sogenannter Zeit-Wertpapiere bereits deutlich vor Erreichen des Rentenalters aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Mit solchen «Zeit-Wertpapieren» konnten Mitarbeiter seit 1998 Entgeltbestandteile umwandeln und so früher in den Ruhestand gehen – bei Fortzahlungen ihrer Bezüge.