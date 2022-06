Carport in Itzehoe geht in Flammen auf

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Feuer hat in Itzehoe einen Carport zerstört und das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, griffen die Flammen am Samstagabend vom Carport auf das Dach des Hauses über. Die Bewohner selbst hatten das Feuer bemerkt und konnten sich unverletzt aus dem Gebäude entfernen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stieg bereits eine große Rauchwolke in den Himmel.

Die Feuerwehr öffnete für die Löscharbeiten Teile vom Dach des Wohnhauses und konnte verhindern, dass der innere Wohnraum durch den Brand beschädigt wurde. Noch vor Mitternacht war das Feuer gelöscht. Zur Brandursache können zunächst keine Angaben gemacht werden. Die angrenzende Bundesstraße 206 war für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt.