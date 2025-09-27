Carport in Flammen: Wohnmobil brennt nieder

Auch das am Carport befindliche Wohnhaus sei von außen durch den Brand beschädigt worden. (Symbolfoto) Marijan Murat/dpa

Berkenthin (dpa/lno) –

Der Brand eines Carports in Berkenthin im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Morgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Doppel-Carport sowie ein Wohnmobil seien niedergebrannt, zwei Autos wurden durch das Feuer beschädigt.

Auch das am Carport befindliche Wohnhaus sei von außen durch den Brand beschädigt worden. Insgesamt waren etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Laut Polizei waren mehrere Detonationen zu hören, wobei es sich möglicherweise um Gasflaschen handeln könnte. Der Brandort wurde beschlagnahmt.