Carport-Brand in Norderstedt verursacht Sachschaden

Norderstedt (dpa/lno) –

Ein Feuer in einem Carport in Norderstedt hat am Samstagmorgen gegen 4.29 Uhr hohen Sachschaden angerichtet. Fünf Wagen standen in Flammen, wie die Feuerwehr am Samstag berichtete. Das Feuer hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das angrenzende Endreihenhaus übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.

Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiteten. Etwa 65 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Verletzt wurde niemand.