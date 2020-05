Carport-Brand greift auf Wohnhaus über: Hoher Schaden

Buxtehude (dpa/lni) – Ein Carport-Brand in Buxtehude hat sich auf das angrenzende Wohnhaus ausgeweitet und einen Schaden von circa 300 000 Euro verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer in der Nacht zum Sonntag in dem Abstellplatz aus, wie die Polizei mitteilte. Die 68 Jahre alte Bewohnerin des Endreihenhauses bemerkte das Feuer, noch bevor es auf ihr Haus übergriff und alarmierte die Einsatzkräfte. Bei deren Eintreffen hatte sich der Brand dann aber ausgeweitet.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Carport und das abgestellte Auto wurden völlig zerstört. Auch das Wohnhaus wurde stark beschädigt und war zunächst nicht bewohnbar. Die 68-Jährige blieb unverletzt und kam zunächst bei ihren Nachbarn unter.

