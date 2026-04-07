Caroline Wahls «Windstärke 17» wird bald im Norden verfilmt

Hamburg/Kiel/Binz (dpa/lno) –

Die Fortsetzung des Erfolgsromans «22 Bahnen» von Caroline Wahl soll ebenfalls verfilmt werden. Und zwar schon in diesem Sommer und in Norddeutschland. Von August 2026 an seien 16 Drehtage in Schleswig-Holstein und 6 in Hamburg geplant, teilte die Moin Filmförderung in Hamburg mit. Die Produktion wird mit mehr als einer halben Million Euro gefördert. Insgesamt sollen 550.000 Euro aus dem Moin-Fördertopf fließen.

Wie auch schon bei der Romanverfilmung von «22 Bahnen» wird erneut Mia Maariel Meyer die Regie übernehmen. Im Film geht es um Ida, die nach dem Suizid ihrer alkoholkranken Mutter ohne Plan, aber voller Schuld und Wut auf Rügen landet und hier eine Ersatzfamilie findet. Dort lässt Ida ihre Trauer langsam zu und andere an sich heran – nur, um dann erneut einen Schicksalsschlag erleben zu müssen.

«22 Bahnen» drehte sich noch um Idas große Halbschwester Tilda. Die Verfilmung mit Luna Wedler in der Hauptrolle ist aktuell im Rennen um den Deutschen Filmpreis als einer von sechs Filmen als bester Spielfilm nominiert. Wedler ist als beste Hauptdarstellerin ebenfalls nominiert. Die Auszeichnungen werden am 29. Mai in Berlin verliehen.