«Carnival Jubilee» geht auf ihre erste Reise

Papenburg (dpa/lni) –

Der neue Kreuzfahrtriese der Papenburger Meyer Werft ist am Montag auf seine erste Reise gegangen: Bei sonnigem Herbstwetter startete die «Carnival Jubilee» vom Werfthafen aus auf den gut 40 Kilometer langen Weg zum Emssperrwerk in Gandersum. «Wir haben eine halbe Stunde früher die Dockschleuse passiert als geplant», sagte ein Werftsprecher. Das 345 Meter lange Schiff sei mit etwas über einem Knoten – also ungefähr zwei Kilometer pro Stunde – auf der Ems unterwegs gewesen.

Die «Carnival Jubilee» ist nach Werftangaben das erste in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Carnival Cruise Line. Zwei Schwesterschiffe liefen bereits am Meyer-Standort im finnischen Turku vom Stapel. Das Schiff bietet Platz für mehr als 5000 Passagiere. Es soll am 4. Dezember an die Reederei übergeben werden.