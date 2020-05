Caritas kritisiert Corona-Bonus für Pflegekräfte

Hannover (dpa/lni) – Die Caritas in Niedersachsen hat den Corona-Bonus für Pflegekräfte in Höhe von 1500 Euro kritisiert. Auch wenn die beabsichtigte Wertschätzung der Pflegearbeit sinnvoll sei, sei die Frage der Finanzierung völlig unklar, teilte der katholische Wohlfahrtsverband am Dienstag in Hannover mit. Die Caritas habe keine Rücklagen, um sich an dem Bonus zu beteiligen und müsse die Kosten an die Heimbewohner und ihre Familien weiterreichen. Dies sei inakzeptabel. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb Beschäftigte in der Behindertenhilfe, der Wohnungslosenhilfe oder der Suchthilfe keinen Bonus erhalten sollen.

Bislang ist angedacht, dass der von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Corona-Bonus zu einem Drittel von den Ländern und den Arbeitgebern und zu zwei Dritteln von den Pflegekassen übernommen werden soll. Jedoch soll in der zweiten Jahreshälfte über einen Bundeszuschuss entschieden werden.

Unterdessen rief ein Bündnis aus Sozialverbänden und den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) das Land zu einer stärkeren Mithilfe beim Corona-Bonus auf, wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtete. In einem Schreiben wurde die Landesregierung aufgefordert, das eine Drittel des Bonus ganz zu übernehmen. Eine Mitfinanzierung der von der Politik ausgelobten Prämie würde einige Einrichtungen bis an die Grenze der Belastbarkeit führen, hieß es. An dem Plan gab es bereits Kritik auch in anderen Bundesländern.