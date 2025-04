Caren Miosga wird Botschafterin für Plan International

Hamburg (dpa) –

TV-Moderatorin Caren Miosga (55) wird Botschafterin für Plan International Deutschland. Zusammen mit der Kinderrechtsorganisation will sich die Moderatorin dafür einsetzen, dass Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt, besonders auch in Krisenregionen, ihre Rechte wahrnehmen können und die Chance haben, gesund und geschützt aufzuwachsen, teilte die Kinderrechtsorganisation in Hamburg mit.

«In vielen Regionen haben sich die humanitären Krisen verschärft. Leidtragende sind vor allem die Kinder», sagte Miosga. «Konflikte, Kriege und Katastrophen verursachen unfassbare Not und machen das Leben für die Menschen in den betroffenen Ländern unerträglich. Nur wenn Kinder und ihre Familien vor Ort Zugang zu humanitärer Hilfe erhalten, kann es nachhaltigen Schutz für sie geben», sagte die Moderatorin.

Seit 1989 unterstützt Plan International Deutschland mit Patenschaftsbeiträgen Kinder und ihre Familien in rund 80 Ländern weltweit.