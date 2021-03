«Cap San Diego» verlässt Hamburg für Schiffs-Tüv

Die Museumsschiffe «Rickmer Rickmers» und «Cap San Diego» im Hamburger Hafen. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg/Bremerhaven (dpa) – Das Hamburger Museumsschiff «Cap San Diego» macht sich am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) auf den Weg nach Bremerhaven. Dort soll das Schiff, das als eines der größten noch seetüchtigen Museumsschiffe der Welt gilt, mehr als drei Wochen lang wieder fit gemacht werden. Insgesamt stehen der Geschäftsführerin Ann-Kathrin Cornelius zufolge etwa 200 Werftpunkte auf dem Plan für die Erneuerung der Klasse – also für den alle fünf Jahre anstehenden Schiffs-Tüv. In der Werft sollen nicht nur die Tanks entrostet und konserviert werden. Der «weiße Schwan» soll auch von Dreck und Muscheln befreit werden und einen neuen Anstrich bekommen.

Die Ankunft in Bremerhaven wird am Montagmorgen gegen 7.00 Uhr erwartet. Von der Kaiserschleuse aus geht es den Angaben zufolge direkt ins Dock 5 der «Bredo Dry Docks». Die nächtliche Rückfahrt nach Hamburg ist für den 8. April geplant.

