Campingplatz in Lingen wegen Hochwassers geräumt

Lingen/Ems (dpa/lni) –

Wegen des Hochwassers ist ein Campingplatz in Lingen an der Ems geräumt worden. Das Betreten sei nicht erlaubt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Etwa 60 Camper seien betroffen. Der Pegelstand des Flusses steige weiter.

Auch an anderen Stellen in Lingen sei die Lage angespannt, es drohten Überflutungen. In verschiedenen Ortsteilen in Lingen seien zudem einige Regionen nicht mehr zu erreichen und vorsorglich abgesperrt worden. Betroffene Bewohnerinnen und Bewohner werden den Angaben nach persönlich informiert. Es werde empfohlen, sich bei Bekannten oder Verwandten einzuquartieren. Wer keine Ausweichmöglichkeit habe, könne sich über eine Hotline bei der Stadt melden.