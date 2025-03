Campingkocher explodiert – Großeinsatz in Husum

Husum (dpa/lno) –

Ein Campingkocher hat in einem Mehrfamilienhaus im nordfriesischen Husum zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Nach ersten Erkenntnissen sei die Gaskartusche des Geräts am Sonntagabend explodiert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand. Durch die Explosion seien jedoch Fenster zersprungen und am anderen Ende der Wohnung sei ein Teil der Fassade herausgebrochen, hieß es von der Polizei.

Rund 100 Einsatzkräfte vor Ort

Die acht Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden laut Feuerwehr evakuiert – 15 Menschen waren betroffen. Nach dem Einsatz konnten neun Bewohner zurück in ihre Wohnung, sechs Menschen wurden demnach anderweitig untergebracht.

Rund 100 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden bislang auf etwa 100.000 Euro. In dem Mehrfamilienhaus gebe es nun Probleme mit der Statik, was weiter überprüft werden müsse. Die genaue Ursache der Explosion sei nun Gegenstand der Ermittlungen.