Calles lobt Towers nach Gala-Vorstellung gegen Göttingen

Hamburgs Head Coach Pedro Calles verfolgt das Spiel mit ernstem Blick. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Hamburg/Göttingen (dpa/lno) – Nach der Übernahme der Tabellenspitze in der Basketball-Bundesliga hat Pedro Calles seinen Hamburg Towers ein Extra-Lob ausgesprochen. «Ich muss meinen Spielern gratulieren, denn sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht», sagte der Spanier am Sonntagabend nach dem beeindruckenden 83:46 (42:30)-Heimsieg über die zuvor ebenfalls viermal siegreiche BG Göttingen.

Der «Schlüssel zum Erfolg» sei gewesen, «dass wir die Göttinger offensiv nie in einen Rhythmus kommen lassen, durch unsere Defensive im Fastbreak einfache Körbe generiert und mit mehr Energie gespielt haben», fügte der 38-Jährige hinzu. Seine Towers führen das Klassement in der BBL nach sieben Spieltag vor den punktgleichen Mannschaften aus München, Bonn und Bamberg (alle 10:4 Zähler) an. Göttingen (8:4) folgt bei einer Partie weniger auf Rang fünf.

Bester Werfer im starken Hamburger Team vor der Saison-Rekordkulisse von 2758 Zuschauern in der Inselparkhalle war Jaylon Brown (22). «Die Stimmung war großartig heute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von der Lautstärke und dem Rhythmus lasse ich mich gern mitreißen und zusätzlich motivieren», betonte der beste Punktesammler der Partie.

