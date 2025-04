Buchholz (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Café ist in der Nacht in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ein Gebäude stark beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 200.000 Euro. Verletzte gab es keine. In der Nähe des Gebäudes sei ein geöffneter Benzinkanister gefunden worden, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. Laut einer Polizeisprecherin gibt es bereits einen Tatverdächtigen.