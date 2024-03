BVB-Trainer Terzic: Sancho nicht schwerer verletzt

Dortmund (dpa) –

Offensivspieler Jadon Sancho hat sich laut Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic beim 2:0 in der Champions League gegen die PSV Eindhoven nicht schwerer verletzt. Der 23-Jährige, der am Mittwoch humpelnd den Platz vorzeitig verlassen hatte, solle am Samstag das Abschlusstraining bestreiten, sagte Terzic am Freitag. Dann wolle man schauen, ob es für einen Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) reicht. Verzichten muss der Coach dagegen definitiv auf Außenverteidiger Julian Ryerson, Stürmer Sébastien Haller sowie den rotgesperrten Marcel Sabitzer.