BVB ohne Neuzugang Couto in Bremen

Dortmund (dpa) –

Borussia Dortmund muss am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen auf Neuzugang Yan Couto verzichten. Die Leihgabe von Manchester City fällt aufgrund einer nicht näher genannten Verletzung aus und muss deshalb auch seine anschließend geplante Reise zur brasilianischen Nationalmannschaft absagen.

«Das ist nichts Großes», sagte BVB-Trainer Nuri Sahin dazu nur. «Wir gehen davon aus, dass er uns nach der Länderspielpause gegen Heidenheim wieder zur Verfügung steht.» Das Spiel gegen Heidenheim steht am 13. September an. Der Rechtsverteidiger war am ersten Spieltag beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Einsatz gekommen.

Noch keine Option für das Spiel bei Sahins Ex-Club am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Serhou Guirassy. Der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart ist nach einer Knieverletzung erst seit dieser Woche wieder im Training. «Bei ihm starten wir die Belastung täglich», sagte Sahin. Guirassy soll im September für Spieleinsätze infrage kommen.