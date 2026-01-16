BVB hat «ein bisschen was gutzumachen» – Drei Spieler fehlen

Dortmund (dpa) –

Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli auf Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten. Der Torschütze beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am Dienstag hat Wadenprobleme und fällt daher aus.

Trainer Niko Kovac muss zudem ohne die beiden Abwehrspieler Ramy Bensebaini und Aarón Anselmino auskommen. «Er hat sich eine Grippe eingefangen», sagte Kovac über den algerischen Afrika-Cup-Rückkehrer Bensebaini. Anselmino konnte ebenfalls noch nicht komplett mit der Mannschaft trainieren.

Drei aus sechs

Gegen Abstiegskandidat St. Pauli geht es für den BVB zum Rückrundenstart darum, Platz zwei zu festigen. «Die Bayern sind da, wo sie sind», sagte Kovac zum bereits weit enteilten Spitzenreiter aus München. Mit Blick auf den BVB, RB Leipzig, den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ergänzte er: «Die anderen sechs Clubs kämpfen um drei mögliche Champions-League-Plätze.»

Kovac erklärte: «Wir müssen uns strecken. Wir müssen nicht nach vorne schauen. Wir müssen schauen, dass wir die im Rückspiegel weiter weg von uns bekommen.» Im Hinspiel trennte sich der BVB in einer spektakulären Partie 3:3 von St. Pauli. «Wir haben noch ein bisschen was gutzumachen aus dem Spiel in Hamburg», sagte Kovac. «Und deswegen wollen wir unbedingt drei Punkte holen.»