Buxtehudes Handballerinnen unterliegen auch Blomberg-Lippe

Buxtehude (dpa/lno) – Für die Handball-Frauen des Buxtehuder SV ist das Spieljahr 2019 mit einer weiteren Enttäuschung zu Ende gegangen. Am Sonntag musste sich das Team von Trainer Dirk Leun in der Halle Nord der HSG Blomberg-Lippe mit 27:32 (14:16) geschlagen geben und kassierte damit die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie. Lynn Schneider war mit vier Toren beste Werferin bei den Gastgeberinnen.

Der BSV konnte das Match bis zur 25. Minute offen gestalten und führte zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren. Im weiteren Verlauf übernahm dann aber die HSG mehr und mehr die Spielkontrolle und hielt den BSV letztlich sicher auf Distanz.

