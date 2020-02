Buxtehuder SV will Negativserie in Oldenburg beenden

Buxtehude (dpa/lno) – Trotz ihrer Serie von vier Siegen hintereinander gehen die Handball-Frauen des Buxtehuder SV mit Respekt in die Bundesliga-Partie am Mittwoch (19.30 Uhr) beim VfL Oldenburg. «In einem Derby zählen Emotionen und Wille, um das Spiel zu gewinnen», sagte BSV-Coach Dirk Leun, dessen Team aktuell den siebten Platz belegt. Der VfL hat als Elfter nach zuletzt drei Niederlagen in Serie neun Punkte Rückstand auf Buxtehude.

Der bislang letzte Erfolg beim VfL gelang im April 2015. Danach folgten drei Niederlagen und ein Remis. «Oldenburg lässt sich in den Derbys immer taktisch etwas einfallen, darauf müssen wir flexibel reagieren», sagte Leun: «Wir müssen mental gut drauf und von Beginn an hellwach sein.»

