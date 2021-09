Buxtehuder SV verhindert Debakel bei Borussia Dortmund

Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Dortmund (dpa) – Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben ihre erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Nach zuvor zwei Siegen unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Mittwochabend beim Titelverteidiger Borussia Dortmund 31:37 (15:24). Beste Werferin der Gäste war Liv Süchting mit sieben Toren.

Die Entscheidung in dem ungleichen Duell war schon früh gefallen. Nach acht Minuten führte der Titelverteidiger mit 8:1 und lag in der 22. Minute mit 20:10 in Front. Im zweiten Durchgang betrug der Rückstand des BSV phasenweise sogar 13 Tore, ehe das Leun-Team in den letzten Minuten dank einer 5:0-Serie ein Debakel abwenden konnte. Charlotte Kahr sah kurz vor Ende nach ihrer dritten Zeitstrafe die Rote Karte.

