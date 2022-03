Buxtehuder SV erkämpft Sieg gegen Oldenburg

Hamburg (dpa) –

Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV haben nach zwei Heimniederlagen in der Bundesliga wieder einen Triumph in eigener Halle gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun besiegte am Mittwochabend den VfL Oldenburg mit 27:25 (11:10) und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Beste Werferin beim BSV war Annika Lott mit acht Toren.

Oldenburg erwischte den besseren Start und führte nach acht Minuten mit 4:1. Danach kämpfte sich der BSV in die Partie und konnte mit einem knappen Vorsprung in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste nach wenigen Minuten die Führung, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. In der Schlussphase behielt der BSV die Nerven und sicherte sich sieben Sekunden vor dem Ende mit dem Treffer zum 27:25 den Sieg.

Die für Samstag angesetzte Partie des BSV in Metzingen ist aufgrund von Corona-Fällen bei den Gastgeberinnen abgesagt worden.