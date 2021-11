Buxtehuder SV bereitet sich auf zweite Saisonhälfte vor

Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Buxtehude (dpa) – Das Team des Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV startet am Dienstag mit einem reduziertem Kader mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. BSV-Trainer Dirk Leun will die Spielpause aufgrund der Weltmeisterschaften in Spanien zunächst einmal nutzen, um die Athletik seiner Spielerinnen zu verbessern.

Nicht dabei sind Katharina Filter und Lisa Antl, die zur DHB-Auswahl gehören. Mailee Winterberg und Lucia Kollmer nehmen dagegen an einem Junioren-Lehrgang teil und fehlen deshalb in der ersten Woche. Das erste Punktspiel nach der WM-Pause ist für den 29. Dezember angesetzt. Gegner ist dann DHB-Pokalsieger SG BBM Bietigheim.

