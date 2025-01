Buxtehuder Bulle mit einem rechtsextremen Code beschmiert

Buxtehude (dpa/lni) –

Der stählerne Buxtehuder Bulle ist mit einem rechtsextremen Code und einem AfD-Wahlaufruf beschmiert worden. In der Nacht zu Freitag wurden in Buxtehude zudem Wahlplakate der Parteien Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke beschädigt sowie eine Hauswand mit einem AfD-Logo besprüht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Tätern.

Auf den Bullen wurde unter anderem die Ziffernfolge «444» gesprüht. Die Ziffernfolge verweist nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stiftung auf den vierten Buchstaben im Alphabet – das D – und bedeute entschlüsselt «Deutschland den Deutschen». Nach Angaben der Polizei ermittelt auch der Staatsschutz in dem Fall.

Laut Polizei wurde in der Nacht ein Mensch dabei beobachtet, wie er den Bullen ansprühte. Eine weitere Person soll in einem dunkelblauen Kleinwagen in der Nähe gewartet haben. Das gehe aus ersten Zeugenhinweisen hervor. Die Beamten schätzten den Schaden auf mehrere hundert Euro. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.