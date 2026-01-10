Busverkehr rollt nach Wintersturm mancherorts wieder an

Braunschweig/Oldenburg (dpa/lni) –

In einigen Städten in Niedersachsen rollt der Nahverkehr nach Wintersturm «Elli» ganz langsam wieder an. In Oldenburg wird der Busverkehr schrittweise wieder aufgenommen, wie das Unternehmen VWG mitteilte. Aufgrund der Wetterlage könne es aber zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

In Braunschweig wurde der Busverkehr zwar eingestellt, einige Buslinien nahmen im Laufe des Vormittags aber wieder den Verkehr auf, wie die Braunschweiger Verkehrs-GmbH BSVG auf ihrer Website mitteilte. Teils fahren diese Linien aber noch unregelmäßig. In Wolfsburg sollte der Fahrbetrieb der Busse nach und nach wieder aufgenommen werden, teilten die Stadtwerke mit.

In der Landeshauptstadt Hannover ist der Verkehr der städtischen Buslinien und der Buslinien im Umland weiterhin eingestellt, wie die Üstra mitteilte. Die Stadtbahnen fahren aktuell nur noch im Tunnel und an angrenzenden, oberirdischen Haltestellen.

Der Buslinienverkehr in Osnabrück bleibt im Stadtgebiet am Samstag weiterhin vollständig eingestellt. Das betreffe auch den Nachtbusverkehr, teilten die Stadtwerke Osnabrück mit. «Trotz weitgehend freier Hauptstraßen sind Steigungen, Endwenden und Haltestellen weiterhin nicht sicher befahrbar», hieß es. Die Sicherheit aller Fahrgäste habe absoluten Vorrang.