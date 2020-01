Busverkehr in Kiel fällt wegen Warnstreiks aus

Ein Schild „Warnstreik“ steht am Depot der Kieler Verkehrsgesellschaft. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen eines Warnstreiks fallen in Kiel am Freitag und Samstag alle Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) aus. Sie werden an beiden Tagen in den Depots bleiben, wie eine KVG-Sprecherin am Donnerstag sagte. Die KVG befördere pro Tag rund 120 000 Menschen. Ersatz werde es nicht geben. Zu der zweitägigen Arbeitsniederlegung hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.

Im Tarifstreit des öffentlichen Busgewerbes in Schleswig-Holstein will Verdi den Druck auf die Arbeitgebeber erhöhen. «In der dritten Verhandlungsrunde wurde mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband keine ausreichende Grundlage in Richtung eines ernstzunehmenden Angebots erreicht, deshalb legen wir nun bei den Warnstreiks nach, um bei den Verhandlungen endlich voranzukommen», sagte Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete.

Am Freitag (9.00 Uhr) wollen Busfahrer bei einer Demonstration vom Betriebshof Dietrichstrasse in Richtung Innenstadt marschieren. Der Streik soll bis Betriebsschluss am Samstag dauern. Auch sämtliche Nachtbuslinien von Samstag auf Sonntag sind betroffen.

Noch bis Donnerstagabend sollte der dreitägige Warnstreik im städtischen Busverkehr in Neumünster dauern. Am Mittwoch hatten Warnstreiks in den Kreisen Pinneberg und Steinburg zu deutlichen Beeinträchtigungen im Nahverkehr geführt. Bereits Mitte Januar hatte Verdi den öffentlichen Busverkehr in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg mit einem ganztägigen Warnstreik lahmgelegt.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hat für dieses Jahr 1,8 Prozent mehr Geld angeboten und für nächstes Jahr 1,3 Prozent. Verdi verlangt 2,06 Euro mehr in der Stunde für 2020. Dies soll einheitlich für alle acht Tarifgruppen gelten. Die Verhandlungen für den öffentlichen Busverkehr sollen am 7. Februar in Flensburg und für das private Busgewerbe am 11. Februar voraussichtlich in Hamburg fortgesetzt werden.