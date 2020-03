Bustour der Bahn zur Suche nach neuen Mitarbeitern gestartet

Elmshorn (dpa/lno) – Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) eine Offensive zur Gewinnung neuer Mitarbeiter gestartet. Dazu stellte der Konzern in der Innenstadt zwei zu mobilen Büros umgestaltete Minibusse auf. Schon kurz nach dem Auftakt führten Mitarbeiter erste Beratungsgespräche. Weitere Stationen werden bis Monatsende Husum, Schleswig, Itzehoe und Neumünster sein.

Die Deutsche Bahn hat in Schleswig-Holstein allein in diesem Jahr einen Bedarf von 400 neuen Mitarbeitern. Das Unternehmen sucht Lokführer und Fahrdienstleiter, aber auch Servicemitarbeiter an Bahnhöfen, IT-Spezialisten und Ingenieure. In ganz Deutschland will der Konzern in diesem Jahr 25 000 Beschäftigte neu einstellen, in den nächsten Jahren insgesamt 100 000.