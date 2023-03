Busse verspäten sich wegen Schnee und Eis

Lüneburg (dpa/lni) –

Schnee und Straßenglätte haben am Freitagmorgen in vielen Orten in Niedersachsen für chaotische Verhältnisse gesorgt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist davon betroffen. In Lüneburg fahren die Busse beispielsweise gar nicht, oder nur mit sehr viel Verspätung, wie eine Sprecherin des Landkreises sagte. Viele Pendler und Schüler und Schülerinnen seien nicht an ihr Ziel gekommen. Man versuche, für den Nachmittag einen Schulbusverkehr für den Heimweg sicherzustellen. Wer nicht unbedingt fahren müsse, solle bei den Witterungsbedingungen am besten zuhause bleiben, sagte die Sprecherin.

Auch in Oldenburg ist der Busverkehr vom Wetter stark beeinflusst. Zwar führen die Busse, manche Bereiche könnten allerdings nicht angefahren werden und es komme zu Verspätungen, teilte das Nahverkehrsunternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG) mit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schneit es besonders in der Nordhälfte Niedersachsens. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es in ganz Niedersachsen immer wieder glatt auf den Straßen werden.