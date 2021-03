Busfahrer von Fahrgästen geschlagen: Zeugen gesucht

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa/Archivbild

Bornhöved (dpa/lno) – Ein Busfahrer ist in Bornhöved im Kreis Segeberg von mehreren Fahrgästen zusammengeschlagen worden. Der 28 Jahre alte Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. An der Haltestelle Moorblick seien am 5. März mehrere Menschen in den Bus eingestiegen. Nachdem ein Passagier seine Fahrkarte vorgezeigt habe, sei der Busfahrer unvermittelt angegriffen und geschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Angriff soll auch ein Schlagstock verwendet worden sein. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief den Angaben zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise.

Pressemitteilung der Polizei