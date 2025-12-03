Busfahrer in Not – Kinder reagieren vorbildlich

Dassendorf (dpa/lno) –

Schulkinder haben in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) einem Busfahrer in einer medizinischen Notlage Erste Hilfe geleistet. Wie die Polizei mitteilte, warteten die Kinder am Mittwochmorgen auf den Bus, der sie regulär zur Schule nach Geesthacht bringen sollte. Als sie bemerkten, dass der Fahrer Hilfe benötigte, brachten sie ihn in die stabile Seitenlage und wählten den Notruf.

Zusätzlich informierten die Kinder die Leitstelle des zuständigen Verkehrsbetriebs, damit der Bus abgeholt werden konnte. Während der Fahrer vom Rettungsdienst versorgt wurde, verschlossen die Kinder den Bus und warteten auf das Eintreffen der Polizei. Ihr vorbildhaftes Verhalten habe möglicherweise Schlimmeres verhindert, sagte eine Polizeisprecherin lobend.