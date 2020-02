Busfahrer beginnen viertägigen Warnstreik

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo und eine rote Trillerpfeife. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Im Busverkehr drohen in Schleswig-Holstein heute in vielen Teilen des Landes Ausfälle. Die Gewerkschaft Verdi hat im privaten Busgewerbe zu flächendeckenden Warnstreiks im gesamten Tarifgebiet aufgerufen. Die Aktionen sollen bis Freitag laufen. Die Auswirkungen können regional sehr unterschiedlich sein. So ist der Teil des Busverkehrs in den kreisfreien Städten, den städtische Verkehrsbetriebe bedienen, nicht betroffen. Im Kreis Nordfriesland dagegen soll der gesamte Linienverkehr und Schülerverkehr ausfallen. Hintergrund der Warnstreiks sind die stockenden Tarifverhandlungen mit dem Omnibus Verband Nord (OVN). Sie sollen am Freitag fortgesetzt werden.

Informationen zu den Auswirkungen der Warnstreiks bei Autokraft