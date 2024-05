Buschmann: «Nichts aus der Geschichte gelernt»

Berlin (dpa) –

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat den rassistischen Vorfall auf Sylt verurteilt. «Ausländerfeindliche Parolen widersprechen allem, wofür das Grundgesetz steht», sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Freitag. «Wer so etwas grölt, hat nichts aus der Geschichte gelernt.»

Strafrechtlich relevante Äußerungen müssten entsprechende Konsequenzen haben. Entsprechende Ermittlungen obliegen den zuständigen Behörden, wie Buschmann sagte. «Zugleich ist klar: Das Strafrecht alleine ist nicht die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme. Wir alle sind gefordert, Tag für Tag für die Werte des Grundgesetzes einzutreten und zu werben und plumpe Parolen als solche zu entlarven.»

Das Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist bundesweit auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. Die Polizei prüft das Video hinsichtlich strafrechtlich relevanter Inhalte.